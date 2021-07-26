أسباب جفاف العين وطريقة العلاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أسباب جفاف العين، ومنها إصابة الغدة الدمعية وتقدم العمر وعمليات الليزر.

أعراض جفاف العين:

وتابعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أعراض جفاف العين من بينها وجود حرقة في العين واحمرارها وصعوبة في الرؤية، موضحةً أنه في الحالات البسيطة يتم استخدام قطرات مرطبة للعين، وفي حالة استخدام القطرات لعدة أسابيع من دون تحسن يتم زيارة الطبيب.

أسباب جفاف العين:

ولفتت إلى أن الإصابة بجفاف العين تحدث عندما لا تكون كمية الدمع كافية لإعطاء العين ما يلزمها من الرطوبة، ومن الممكن أن تكون أسباب نقص الدمع عديدة ومتنوعة، مشيرةً إلى أن الشعور بجفاف العينين، أمر غير لطيف بحد ذاته، كما أنه من الممكن أن يكون مصحوبًا بشعور بالحرقة أو الوخز في العين.



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