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الضباب الكثيف يغطي أبها وشلل في الحركة المرورية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

الضباب الكثيف يغطي أبها وشلل في الحركة المرورية

حجب الرؤية في بعض الطرق والشوارع

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

شهدت مدينة أبها ومرتفعاتها، مساء اليوم الاثنين، ضبابًا كثيفًا غطى بعض الأحياء الجنوبية للمدينة وحجب الرؤية في بعض الطرق والشوارع.

شلل في الحركة المرورية: 

وتسبب الضباب الكثيف في حجب الرؤية أمام قائدي المركبات، بالإضافة إلى تسببه في حالة من الشلل للحركة المرورية في بعض الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للأحياء الجنوبية للمدينة.

تصاعد للضباب:

ولا زالت حركة تصاعد الضباب مستمرة خلال الساعات الأخيرة من المساء، ومن الممكن استمرارها حتى الساعات الأولى لشروق شمس يوم غد.

ضباب كثيف يعرقل الحركة المرورية في ابها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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