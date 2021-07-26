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شكرا لقرائتكم الضباب الكثيف يغطي أبها وشلل في الحركة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26
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الضباب الكثيف يغطي أبها وشلل في الحركة المرورية
حجب الرؤية في بعض الطرق والشوارع
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
شهدت مدينة أبها ومرتفعاتها، مساء اليوم الاثنين، ضبابًا كثيفًا غطى بعض الأحياء الجنوبية للمدينة وحجب الرؤية في بعض الطرق والشوارع.
شلل في الحركة المرورية:
وتسبب الضباب الكثيف في حجب الرؤية أمام قائدي المركبات، بالإضافة إلى تسببه في حالة من الشلل للحركة المرورية في بعض الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للأحياء الجنوبية للمدينة.
تصاعد للضباب:
ولا زالت حركة تصاعد الضباب مستمرة خلال الساعات الأخيرة من المساء، ومن الممكن استمرارها حتى الساعات الأولى لشروق شمس يوم غد.
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