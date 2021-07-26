، قبل مواجهة الاتحاد.. الاتفاق يكسب ودية روغاشكا سلاتينا السلوفيني ،

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كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره فريق روغاشكا سلاتينا السلوفيني بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الاثنين، وذلك في المباراة الودية الثانية ضمن إطار برنامج المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الفريق في النمسا بمدينة باد تاتزمانسدورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.
سجل هدفي الاتفاق لاعب الوسط أحمد الغامدي في الدقيقة 61 وريان البلوشي بالدقيقة 86.
وكان المدرب الوطني خالد العطوي قد دخل بتشكيلة مكونة من عبد الله البحري في حراسة المرمى وسعد خيري وسعد الموسى وعلي فؤاد وفهد غازي وكارول ميتس وفيصل الغامدي وأحمد الغامدي وسعد السلولي وريان البلوشي وهزاع الهزاع. وقد تمكن فارس الدهناء من فرض سيطرته الميدانية ولكن دون أن يهز الشباك لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الوطني خالد العطوي عدة تغييرات بإشراك الحارس عبد الله الصالح والبرازيلي إليريك دي سوزا وفهد خالد مكان كلاٍ من الحارس عبد الله البحري واللاعبين سعد السلولي وهزاع الهزاع، ونجح أحمد الغامدي من افتتاح التسجيل بعد عرضية ناجحة في الدقيقة 61، وقبل نهاية المباراة تمكن ريان البلوشي من تعزيز تقدم فارس الدهناء بهدف ثان عبر رأسية رائعة أنهى من خلالها اللقاء بفوز الاتفاق في ثاني ودياته بمعسكر النمسا.
وكان العطوي قد فرض حصة تدريبية للمجموعة الأولى صباح اليوم الاثنين والتي تركزت على الجانب الفني قبل مواجهة الاتحاد يوم غدٍ الثلاثاء في ثالث وديات الاتفاق بمعسكر النمسا، فبعد الإحماء أدى اللاعبون تدريب لياقي بالكرة على عدة محطات ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية التي سينتهجها في مواجهة الاتحاد.
وفي سياق متصل وصل السويدي روبن كوايسون ظهر اليوم الاثنين إلى معسكر الاتفاق في النمسا حيث خضع إلى راحة على أن ينتظم في التدريبات يوم غدٍ الثلاثاء.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 11:55 PM
ضمن إطار برنامج المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الفريق في النمساقبل مواجهة الاتحاد.. الاتفاق يكسب ودية روغاشكا سلاتينا السلوفيني
كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره فريق روغاشكا سلاتينا السلوفيني بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الاثنين، وذلك في المباراة الودية الثانية ضمن إطار برنامج المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الفريق في النمسا بمدينة باد تاتزمانسدورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.
سجل هدفي الاتفاق لاعب الوسط أحمد الغامدي في الدقيقة 61 وريان البلوشي بالدقيقة 86.
وكان المدرب الوطني خالد العطوي قد دخل بتشكيلة مكونة من عبد الله البحري في حراسة المرمى وسعد خيري وسعد الموسى وعلي فؤاد وفهد غازي وكارول ميتس وفيصل الغامدي وأحمد الغامدي وسعد السلولي وريان البلوشي وهزاع الهزاع. وقد تمكن فارس الدهناء من فرض سيطرته الميدانية ولكن دون أن يهز الشباك لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الوطني خالد العطوي عدة تغييرات بإشراك الحارس عبد الله الصالح والبرازيلي إليريك دي سوزا وفهد خالد مكان كلاٍ من الحارس عبد الله البحري واللاعبين سعد السلولي وهزاع الهزاع، ونجح أحمد الغامدي من افتتاح التسجيل بعد عرضية ناجحة في الدقيقة 61، وقبل نهاية المباراة تمكن ريان البلوشي من تعزيز تقدم فارس الدهناء بهدف ثان عبر رأسية رائعة أنهى من خلالها اللقاء بفوز الاتفاق في ثاني ودياته بمعسكر النمسا.
وكان العطوي قد فرض حصة تدريبية للمجموعة الأولى صباح اليوم الاثنين والتي تركزت على الجانب الفني قبل مواجهة الاتحاد يوم غدٍ الثلاثاء في ثالث وديات الاتفاق بمعسكر النمسا، فبعد الإحماء أدى اللاعبون تدريب لياقي بالكرة على عدة محطات ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية التي سينتهجها في مواجهة الاتحاد.
وفي سياق متصل وصل السويدي روبن كوايسون ظهر اليوم الاثنين إلى معسكر الاتفاق في النمسا حيث خضع إلى راحة على أن ينتظم في التدريبات يوم غدٍ الثلاثاء.
، قبل مواجهة الاتحاد.. الاتفاق يكسب ودية روغاشكا سلاتينا السلوفيني ،
المصدر : الخليج 365
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