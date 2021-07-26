- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي "جيوفينكو" لن يبقى مع الهلال في الموسم المقبل.
وقال موقع ”توتو ميركاتو ويب“ إن محترف الهلال الحالي على بعد خطوة واحدة من نادي باوك اليوناني.
وأوضح الموقع أن اللاعب لن يعود للدوري الإيطالي بعد تقارير ربطته بالانتقال إلى فينسيا العائد إلى دوري الدرجة الأولى.
وكان اللاعب قد انتقل إلى الهلال في يناير 2019، سجل مع الزعيم 16 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 11:49 PMهل يبقى "جيوفينكو" مع الهلال أم يرحل لـ "اليونان"؟
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي "جيوفينكو" لن يبقى مع الهلال في الموسم المقبل.
وقال موقع ”توتو ميركاتو ويب“ إن محترف الهلال الحالي على بعد خطوة واحدة من نادي باوك اليوناني.
وأوضح الموقع أن اللاعب لن يعود للدوري الإيطالي بعد تقارير ربطته بالانتقال إلى فينسيا العائد إلى دوري الدرجة الأولى.
وكان اللاعب قد انتقل إلى الهلال في يناير 2019، سجل مع الزعيم 16 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
، هل يبقى "جيوفينكو" مع الهلال أم يرحل لـ "اليونان"؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر هل يبقى "جيوفينكو" مع الهلال أم يرحل لـ "اليونان"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.