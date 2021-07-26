- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين) أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارًا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين ابتداءً من غدٍ مع إمكانية تمديد القرار.
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على "فيسبوك" أن القرار لا يشمل أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة، وفقًا لـ"رويترز".
الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-26
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين) أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارًا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين ابتداءً من غدٍ مع إمكانية تمديد القرار.
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على "فيسبوك" أن القرار لا يشمل أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة، وفقًا لـ"رويترز".
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:53 PM
لا يشمل القرار قوات الأمن الداخلي والعسكريين
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الاثنين) أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارًا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين ابتداءً من غدٍ مع إمكانية تمديد القرار.
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على "فيسبوك" أن القرار لا يشمل أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة، وفقًا لـ"رويترز".
، الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يعطل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.