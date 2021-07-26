محمد بن مسعود - الدمام - طالبت الأطراف بالامتناع عن العنف دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن. وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز". 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 09:49 PM طالبت الأطراف بالامتناع عن العنف فرنسا تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت فرنسا تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن. وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف السياسية بالامتناع عن العنف بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقًا لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، فرنسا تدعو إلى احترام سيادة القانون في تونس بأسرع وقت ،

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