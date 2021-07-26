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دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات في لبنان بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا أخذت علمًا بتكليف نجيب ميقاتي من جانب البرلمان اللبناني في منصب رئيس الوزراء، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت بأن فرنسا تدعو جميع المسؤولين اللبنانيين إلى التحرك لتشكيل حكومة كفاءات في أسرع وقت ممكن؛ فمسؤوليتهم واضحة.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 09:38 PM
طالبت المسؤولين بسرعة التحرُّك لتلافيهافرنسا تدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ إصلاحات
دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات في لبنان بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا أخذت علمًا بتكليف نجيب ميقاتي من جانب البرلمان اللبناني في منصب رئيس الوزراء، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت بأن فرنسا تدعو جميع المسؤولين اللبنانيين إلى التحرك لتشكيل حكومة كفاءات في أسرع وقت ممكن؛ فمسؤوليتهم واضحة.
، فرنسا تدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ إصلاحات ،
المصدر : الخليج 365
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