، فرنسا تدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ إصلاحات ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت المسؤولين بسرعة التحرُّك لتلافيها

دعت فرنسا اليوم الاثنين إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات في لبنان بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا أخذت علمًا بتكليف نجيب ميقاتي من جانب البرلمان اللبناني في منصب رئيس الوزراء، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن فرنسا تدعو جميع المسؤولين اللبنانيين إلى التحرك لتشكيل حكومة كفاءات في أسرع وقت ممكن؛ فمسؤوليتهم واضحة.