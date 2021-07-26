شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط شخصين سرقا 3 مركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على شخصين سرقا (3) مركبات، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (3) مركبات واستخدام بطاقات صراف كانت بداخلها في عمليات شراء من نقاط بيع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.