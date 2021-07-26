النيابة توضح شروط المحضر والبيانات الواجب توفرها فيه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يتم تدوين في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته من الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه، بالإضافة إلى كافة البيانات المقرّرة نظامًا وهي اسم المترجم إن وجد، وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.

شروط المحضر:

وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته أو وظيفته وجنسيته ومكان إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

ويتم تدوين تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بدون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيئًا من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

ولفتت النيابة إلى أن ذلك بحسب المادة 96 من نظام الإجراءات الجزائية.

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