رئيس تونس يعلن حظر التجول: قراراتي ليست انقلابًا وصبرت كثيرًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس تونس، قيس سعيد، حظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا اعتبارًا من اليوم الاثنين.

منع تجمع أكثر من 3 أشخاص:

وذكرت الرئاسة التونسية أن قرار حظر التجول يقضي بمنع تجمع أكثر من 3 أشخاص بالطريق العام أو الساحات العامة.

وقال الرئيس: إنه سيتحمل المسؤولية كاملة من أجل الشعب، مضيفًا: “صبرت كثيرًا وحذرت أكثر من مرة ولم يكن هناك قبول”.

وأردف قيس سعيد: هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وأدعو الجميع للهدوء وعدم الرد على استفزازات البعض، ولا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة في بلادي.

ليس انقلابًا:

وتابع: أن هناك أطرافًا نكلت بالشعب واعتقدت أن البلاد لقمة سائغة، وقراراتي كانت تطبيقًا لنص الدستور وليست انقلابًا؛ وذلك لأن الانقلاب يكون بالخروج عن الشرعية وأنا لجأت للدستور.

واستكمل الرئيس التونسي: أبلغت مسبقًا راشد الغنوشي بنيتي استخدام حقي الدستوري، وأنا لم أحل البرلمان بل قمت بتجميد أعماله، وأقول للمواطنين إن الدولة قائمة وحرياتكم مصانة.

قرارات رئيس تونس:

وكان الرئيس التونسي أصدر أمس عددًا من القرارات تضمنت إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية من منصبه، كما قرر تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن رئيسه راشد الغنوشي وعن كل أعضاء المجلس.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

الأمن يتصدى لمحاولة الغنوشي:

وكان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس ورئيس البرلمان الذي تم تجميد نشاطه حاول اقتحام مبنى مجلس نواب الشعب إلا أن الأمن حال بينه وبين دخول البرلمان.

شارك الخبر