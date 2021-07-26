إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة وإتلاف فواكه فاسدة في الشرائع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية اليوم 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

عصائر مجهولة:

كما ضبطت الفرق الرقابية ببلدية جنوب مكة الفرعية كميات من العصائر مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك تُعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين في الطرقات والشوارع العامة، حيث تم اتخاذ اللازم حيال المضبوطات وإتلافها في الحال حسب الأنظمة والتعليمات البلدية.

فواكه فاسدة:

من جانب آخر أتلفت بلدية الشوقية الفرعية مجموعة متنوعة من الفواكه الفاسدة خلال جولاتها الرقابية المكثفة التي تقوم بها على سوق الفواكه المركزي بالكعكية لمتابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة ورصد أي تجاوزات تتعلق بسلامة الغذاء.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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