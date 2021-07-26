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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره التونسي للاطلاع على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره التونسي للاطلاع على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع 

أكد حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.

علاقات أخوية:

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما اطلع معاليه سمو الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.

حرص على أمن تونس: 

وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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