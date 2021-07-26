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شكرا لقرائتكم القبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد مستشفيات مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26
القبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد مستشفيات مكة المكرمة
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد المستشفيات.
تلفظ على الأطباء:
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، إثر تلفظه على أطباء في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة.
إحالة الى النيابة:
ولفت إلى أنه جرى إيقاف الفاعل، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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