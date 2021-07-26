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القبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد مستشفيات مكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

القبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد مستشفيات مكة المكرمة

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن تلفظ على أطباء أحد المستشفيات.

تلفظ على الأطباء: 

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، إثر تلفظه على أطباء في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة.

إحالة الى النيابة: 

ولفت إلى أنه جرى إيقاف الفاعل، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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