شكرا لقرائتكم خبر استكمال جرعات لقاح كورونا المعتمدة في المملكة شرط لمعتمري الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا من وزارة الحج والعمرة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالشراكة مع القطاع الخاص وفقا لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، أعدت وثيقة ضوابط لكل الخدمات والتي يعمل بها في موسم عمرة 1443هـ مع الأخذ في الاعتبار البروتوكولات التنظيمية والصحية والتدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا وفق ماهو معتمد من الجهات ذات الاختصاص.

أولا: الالتزامات العامة على شركات ومؤسسات العمرة:

01 خدمة المعتمر ب كل أمانة وإخلاص

02 تنفيذ ما يصدر عن هذه الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات

03 إبلاغ كافة وكلائهم خارج المملكة بجميع ما يصدر من ضوابط وتعليمات أولا بأول والتحقق من التزامهم بتنفيذها

04 تنفيذ البرنامج وما يتضمنه من خدمات وفق ما جرى الاتفاق عليه مسبقا مع المعتمر

05 تأمين كافة الخدمات التي يطلبها المعتمر أو الوكيل الخارجي (سكن . نقل . خدمات ميدانية . تأمين . خدمات إضافية )

06 متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة

07 الالتزام بتعديل البرنامج على النظام الآلي وتحديثه دائما وفق ما يطرأ من متغيرات على البرنامج المعتمد مسبقا للمعتمر

08 إدخال بيانات الاستعداد المسبق في النظام الآلي للعمرة قبل قدوم المعتمرين بـ24 ساعة بحد أقصى

09 توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة المعتمر منذ قدومه للمملكة وحتى عودته

10 متابعة ما يستجد لاشتراطات النقل الجوي حسب شروط بلد المعتمر، وخاصة فحص pcr عند مغادرة المعتمرين المملكة وقبل صعودهم الطائرة

11 تفويج المعتمرين وإرشادهم على شكل مجموعات من مساكنهم إلى الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة أوالزيارة مع قائد صحي حسب الوقت والبرنامج المعتمد

12 التأكيد على الوكلاء الخارجيين إشعار المعتمر بضرورة اتباع الأنظمة والإرشادات المتعلقة بعدم حمل أي مواد ممنوعة عند القدوم لأداء مناسك العمرة أوالزيارة

13 التزام شركة العمرة في حال تقديم خدماتها من خلال وكيل افتراضي في إحدى الدول المعتمدة أن يكون ذلك مقصورا على مواطني الدولة والمقيمين فيها

14 تقديم الخدمات اللازمة للمعتمر خلال فترة وجوده في المملكة في حال تعرضه لأي وقوعات أو حوادث وما ينتج عنها من حالات تنظيمية أوأمنية أو صحية أو وفيات

15 مشاركة منسوبي شركات العمرة في البرامج التدريبية التي تعقدها الوزارة

ثانيا: الالتزامات العامة على الوكلاء الخارجيين:

01 التنسيق المستمر مع شركة العمرة المتعاقد معها بما يحقق خدمة المعتمر بكل أمانة وإخلاص وفق تنظيم خدمات المعتمرين وتعديلاته ولائحته

02 الالتزام بتنفيذ ما يصدر عن هذه الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات

03 إبلاغ المعتمر بجميع ما يصدر عن الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات وكافة ما يتعلق باشتراطات وضوابط قدوم المعتمرين للمملكة

04 عدم الشراء المباشر أو تقديم أي خدمات داخل المملكة إلا من خلال شركة العمرة السعودية المتعاقد معها

05 الالتزام بتحويل أي مبالغ مالية تخص باقات الخدمات من حساب الوكيل خارج المملكة إلى محفظته المالية المتفرعة عن الحساب البنكي لشركة العمرة المتعاقد معها

06 الحجز المسبق لموعد أداء العمرة من خلال النظام الآلي، والحجز المسبق لموعد الصلاة في الروضة المشرفة وزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حال تضمن برنامج المعتمر السفر للمدينة المنورة وذلك قبل قدوم المعتمرين المملكة

07 الالتزام بقدوم المعتمرين إلى المملكة في الوقت المحدد لهم في البرنامج الذي منحت تأشيرة العمرة بموجبه

08 توفير تذاكر سفر مؤكدة للمعتمرين ذهابا وإيابا

09 إدخال بيانات الاستعداد المسبق في النظام الآلي للعمرة قبل قدوم المعتمرين بـ 24 ساعة بحد أقصى

10 تزويد المعتمر بنشرة توعوية بلغته قبل قدومه إلى المملكة تشمل الجوانب ( أداء مناسك العمرة، الزيارة، أنظمة الإقامة في المملكة، أنظمة وضوابط العمرة والزيارة ) ويتم إعدادها بالتنسيق مع شركة العمرة السعودية المتعاقد معها

11 التأكيد على المعتمرين بضرورة ارتداء بطاقاتهم التعريفية عند قدومهم عبر المطار للتمييز بينهم وبين الركاب الآخرين القادمين على نفس الرحلات ليتسنى لجميع الجهات المعنية التعرف السريع عليهم وتقديم الخدمات لهم

ضوابط التعاقد بين شركات ومؤسسات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين:

01 الالتزام بالتعاقد بين الطرفين بموجب نموذج العقد الموحد المعتمد من الوزارة، وبالإمكان طباعته من بوابتها الرسمية

02 توثيق التعاقد بالختم والتوقيع من الطرفين على جميع نسخ العقد

03 مصادقة الغرفة التجارية على صحة توقيع مسؤول شركة العمرة على العقود

04 مصادقة جهة الاختصاص في بلد الوكيل على صحة توقيعه على العقد (الغرفة التجارية، وزارة السياحة، وزارة التجارة، الجهة المختصة بشؤون الحج والعمرة)

05 مصادقة ممثلية المملكة في بلد الوكيل على العقد

06 تقديم الوكيل الخارجي ضمانا ماليا لصالح شركة العمرة السعودية المتعاقد معها بمبلغ200 ألف ريال، وذلك بأحد الطرق التالية:

أ- إصدار خطاب (سويفت كود) للبنك السعودي المتعاون مع البنك الخارجي في بلد الوكيل، بناء عليه يصدر البنك السعودي ضمانا بنكيا على مطبوعاته لصالح شركة العمرة السعودية

ب - إصدار ضمان بنكي من أحد البنوك السعودية إذا تحقق شرط تأمين قيمته من قبل الوكيل الخارجي

07 مصادقة وزارة الخارجية السعودية على العقد

08 رفع كامل العقد (النسخ) مع الضمان البنكي الخاص بالوكيل الخارجي لصالح شركة أو مؤسسة العمرة للوزارة على المسار الالكتروني للعمرة بموجب رقم التسجيل الخاص بالوكيل

البروتوكولات الصحية للمعتمرين:

01 اشتراط استكمال تلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الزيارة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة

02 إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات

03 الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة

04 الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة وما فوق وفقا للاشتراطات الصحية

05 تحقيق التباعد داخل الحرمين الشريفين من خلال الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في منصة «اعتمرنا»

06 تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وإعداده بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة وتحديثها بشكل دوري

07 أهمية مراجعة المعتمرين لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلدهم للتحقق من الحالة الصحية قبل إصدار التأشيرة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن

ضوابط خدمات شركات العمرة للمعتمرين الأفراد غير المرتبطين بوكيل خارجي:

01 تحديد الدول التي ترغب شركة العمرة تقديم الخدمة فيها لهذه الفئة من المعتمرين عبر النظام الآلي للعمرة

02 المتابعة الدورية لطلبات المعتمرين الأفراد التي تحال إلى شركة العمرة المعنية من المسار الالكتروني للعمرة واتخاذ الإجراء اللازم

03 مسؤولية شركة العمرة عن المعتمرين الذين وافقت على طلباتهم وتقديم جميع الخدمات المتعاقد عليها معهم حين قدومهم حتى مغادرتهم

ضوابط خدمات سكن المعتمرين:

01 عرض المساكن والفنادق المؤهلة والمرخصة من جهة الاختصاص في جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومختلف المدن من فئات ( 5، 4، 3 ) نجوم

02 تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية

03 تعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة وإنهاء إجراءات السكن

04 تأكيد بيانات التسكين الفعلي للمعتمرين على المسار الالكتروني للعمرة

05 تخصيص 10 % من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة إلى حين إكمال مديرية الشؤون الصحية اللازم

06 توفير نقاط الفرز البصري لكل مرتادي السكن

07 تدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية والوقائية

08 لا يزيد عدد الأفراد عن اثنين لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرة

09 يجب تخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار وتوفير كافة المستلزمات خلال فترة العزل

10 تطبيق البروتوكولات التي تعتمدها الجهات المختصة في المطاعم والبوفيهات الموجودة داخل مقار السكن

11 الالتزام بخروج الزوار والمعتمرين من السكن وتفويجهم للصلاة أو أداء العمرة بموجب تصاريح تطبيق «اعتمرنا»

ضوابط خدمات النقل:

01 عرض خدمات شركات النقل المرخصة من جهة الاختصاص

02 التحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لخدمات النقل

03 موديل وسيلة النقل لا يتجاوز آخر 5 سنوات

04 تجهيز الحافلة بنظام التتبع الآلي

05 وجود خدمة إسناد للحافلات على الطرق

06 قائد وقائد مساند لكل وسيلة نقل (حافلة)

07 مدة العمل للقائد والقائد المساند لا تتجاوز 8 ساعات يوميا

08 تأهيل وترخيص القائد والقائد المساند من جهة الاختصاص

09 تطبيق المواصفات والمعايير الخاصة الإضافية التي تضعها وزارة الحج والعمرة على وسائل النقل

10 إعداد كشف يشمل خطة سير وسيلة النقل والوجهة، قائمة أسماء المعتمرين والزوار على متن وسيلة النقل، بيانات الحافلة وقائدها والقائد المساند

11 تدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية والوقائية

12 توفير وسائل التعقيم بوسائل النقل والحرص على تعقيم وسائل النقل حسب البروتوكول المعتمد

13 الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة بـ25 راكبا

14 تخصيص أسطول النقل لنقل المعتمرين فقط

ضوابط خدمات التأمين الشامل:

01 تقديم الخدمات الصحية للمعتمر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة

02 التأمين على الحوادث والكوارث التي قد تواجه المعتمر

03 تغطية حالات تأخر أو إلغاء رحلات الطيران، وتتضمن بدل الإقامة والإعاشة

04 نقل جثمان المعتمر إلى وطنه الأصلي، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث

05 تغطية تكاليف علاج كوفيد 19 والحجر الصحي في حالة الإصابة

ضوابط بلاغات تغيب المعتمرين:

01 توعية المعتمرين بأهمية الالتزام بمدة البرنامج والمغادرة في الوقت المحدد بتاريخ العودة والحرص على اتخاذ الإجراءات النظامية عند انتهاء سريان تأشيرة العمرة

02 في حال تغيب أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد بدون عذر تلتزم شركات العمرة بإشعار الوزارة عبر المسار الالكتروني مع نسخة من جواز السفر

03 حالات التغيب من المنافذ، سواء البرية أو البحرية أو الجوية يتم إبلاغ الوزارة عنها خلال 24 ساعة من وقت وصول المعتمر ويعد محضر بلاغ بالتغيب في المنفذ