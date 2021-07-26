شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 4 أطنان خضراوات من الباعة الجائلين في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة جدة 4 أطنان من الخضراوات والفواكه ضمن جولات ميدانية نفذتها لمتابعة الباعة الجائلين، إضافة إلى إتلاف 18 بسطة وعربة مخالفة.

من جهة أخرى أتلفت أمانة جدة ممثلة في إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية 800 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال مداهمة لموقع في حي البغدادية استغل لإعداد وتحضير الأطعمة من قبل عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن مدرسة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرا لتحضير وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية، كما جرى مصادرة كميات من الأدوات التي تستخدم لأغراض التحضير والتخزين.

وواصلت الأمانة جهودها بتنفيذ حملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي تنج عنها إتلاف 110 كجم من اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، إلى جانب مصادرة 150 كجم خضراوات وفاكهة من الباعة الجائلين.