ضبط 119 كجم حشيش بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة عسير 119 كجم من الحشيش. وأفاد مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت من ضبط 119 كجم من الحشيش. وجرى استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.

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