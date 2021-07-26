استعادة مجوهرات مسروقة قيمتها 80 ألف ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعادت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم مجوهرات تقدر قيمتها بـ80 ألف ريال والقبض على السارق. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني أن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ 80,000 ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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