، الأمم المتحدة تطالب كل الأطراف في تونس بضبط النفس وتجنُّب العنف ،

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طالبت منظمة الأمم المتحدة جميع الأطراف في تونس اليوم الاثنين بضبط النفس، والامتناع عن العنف، وضمان بقاء الوضع هادئًا.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "بعد أن أطاح الرئيس التونسي قيس سعيد بالحكومة، وجمد البرلمان بمساعدة الجيش، يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار"، وفقًا لـ"رويترز".
وامتنع "حق" عن التعليق بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تنظر إلى ما حدث في تونس على أنه انقلاب أم لا؟
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 08:55 PM
دعت إلى حل المنازعات والخلافات عن طريق الحوارالأمم المتحدة تطالب كل الأطراف في تونس بضبط النفس وتجنُّب العنف
طالبت منظمة الأمم المتحدة جميع الأطراف في تونس اليوم الاثنين بضبط النفس، والامتناع عن العنف، وضمان بقاء الوضع هادئًا.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "بعد أن أطاح الرئيس التونسي قيس سعيد بالحكومة، وجمد البرلمان بمساعدة الجيش، يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار"، وفقًا لـ"رويترز".
وامتنع "حق" عن التعليق بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تنظر إلى ما حدث في تونس على أنه انقلاب أم لا؟
، الأمم المتحدة تطالب كل الأطراف في تونس بضبط النفس وتجنُّب العنف ،
المصدر : الخليج 365
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