محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر إثر تلفظه على أطباء في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة. وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة. الإطاحة بمواطن تلفظ على أطباء بأحد مستشفيات مكة وإحالته للنيابة عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-07-26 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر إثر تلفظه على أطباء في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة. وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة. 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 08:57 PM جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر إثر تلفظه على أطباء في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة. وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة. ، الإطاحة بمواطن تلفظ على أطباء بأحد مستشفيات مكة وإحالته للنيابة ،

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