، "الوطني لتنمية الغطاء النباتي": اكتمال زراعة 14 مليون شجرة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن أنه تم زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف حتى العام الحالي على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، منها تسعة ملايين شجرة شوري حتى عام 2020م، وثلاثة ملايين شجرة شوري في عام 2021-2022م، بينما كان دعم القطاع الخاص 3,6 ملايين شوري تم زراعتها، ومليوني شجرة تجري زراعتها حالياً.
وأوضح المركز، بمناسبة اليوم العالمي لصون أشجار المانجروف، أنه يتم استهداف زراعة أكثر من 100 شجرة شوري خلال السنوات المقبلة كمشاريع مستقبلية تغطي ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وأضاف أن الجهود لا زالت مستمرة في زراعة أشجار المانجروف لتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الحيوي في المناطق الساحلية.
وقال المركز: "نحن مستمرون في تنمية غابات المانجروف؛ لكونها شريانا حيويا للبيئة الساحلية في المملكة، ومصدرا رئيسيا للتنوع الأحيائي".
"الوطني لتنمية الغطاء النباتي": اكتمال زراعة 14 مليون شجرة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربيعبدالله الراجحي الخليج 365 2021-07-26
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن أنه تم زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف حتى العام الحالي على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، منها تسعة ملايين شجرة شوري حتى عام 2020م، وثلاثة ملايين شجرة شوري في عام 2021-2022م، بينما كان دعم القطاع الخاص 3,6 ملايين شوري تم زراعتها، ومليوني شجرة تجري زراعتها حالياً.
وأوضح المركز، بمناسبة اليوم العالمي لصون أشجار المانجروف، أنه يتم استهداف زراعة أكثر من 100 شجرة شوري خلال السنوات المقبلة كمشاريع مستقبلية تغطي ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وأضاف أن الجهود لا زالت مستمرة في زراعة أشجار المانجروف لتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الحيوي في المناطق الساحلية.
وقال المركز: "نحن مستمرون في تنمية غابات المانجروف؛ لكونها شريانا حيويا للبيئة الساحلية في المملكة، ومصدرا رئيسيا للتنوع الأحيائي".
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
08:21 PM
أكد استهداف زراعة 100 مليون شجرة خلال السنوات المقبلة
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن أنه تم زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف حتى العام الحالي على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، منها تسعة ملايين شجرة شوري حتى عام 2020م، وثلاثة ملايين شجرة شوري في عام 2021-2022م، بينما كان دعم القطاع الخاص 3,6 ملايين شوري تم زراعتها، ومليوني شجرة تجري زراعتها حالياً.
وأوضح المركز، بمناسبة اليوم العالمي لصون أشجار المانجروف، أنه يتم استهداف زراعة أكثر من 100 شجرة شوري خلال السنوات المقبلة كمشاريع مستقبلية تغطي ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وأضاف أن الجهود لا زالت مستمرة في زراعة أشجار المانجروف لتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الحيوي في المناطق الساحلية.
وقال المركز: "نحن مستمرون في تنمية غابات المانجروف؛ لكونها شريانا حيويا للبيئة الساحلية في المملكة، ومصدرا رئيسيا للتنوع الأحيائي".
، "الوطني لتنمية الغطاء النباتي": اكتمال زراعة 14 مليون شجرة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطني لتنمية الغطاء النباتي": اكتمال زراعة 14 مليون شجرة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.