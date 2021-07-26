، مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد مركبة عرَّض حياة طفل للخطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجلسه على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة

أحال مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد أن عرَّض حياة أحد الأطفال للخطر من خلال إركابه على نافذة الزجاج متدليًا في الطريق، وقيامه بقيادة المركبة.

وكان مقطع فيديو قد أظهر شابًّا وهو يقود مركبة، وأجلس طفلاً على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة وما قد ينتج عنه من أضرار -لا قدر الله-.