، مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد مركبة عرَّض حياة طفل للخطر ،

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أحال مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد أن عرَّض حياة أحد الأطفال للخطر من خلال إركابه على نافذة الزجاج متدليًا في الطريق، وقيامه بقيادة المركبة.
وكان مقطع فيديو قد أظهر شابًّا وهو يقود مركبة، وأجلس طفلاً على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة وما قد ينتج عنه من أضرار -لا قدر الله-.
مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد مركبة عرَّض حياة طفل للخطرأحمد العبدالله الخليج 365 2021-07-26
أحال مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد أن عرَّض حياة أحد الأطفال للخطر من خلال إركابه على نافذة الزجاج متدليًا في الطريق، وقيامه بقيادة المركبة.
وكان مقطع فيديو قد أظهر شابًّا وهو يقود مركبة، وأجلس طفلاً على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة وما قد ينتج عنه من أضرار -لا قدر الله-.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
08:23 PM
أجلسه على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة
أحال مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد أن عرَّض حياة أحد الأطفال للخطر من خلال إركابه على نافذة الزجاج متدليًا في الطريق، وقيامه بقيادة المركبة.
وكان مقطع فيديو قد أظهر شابًّا وهو يقود مركبة، وأجلس طفلاً على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة وما قد ينتج عنه من أضرار -لا قدر الله-.
، مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد مركبة عرَّض حياة طفل للخطر ،
المصدر : الخليج 365
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