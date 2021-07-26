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حذر البنك المركزي السعودي من التساهل في تحويل الأموال لحسابات مجهولة للتبرع، حتى وإن تم استلامها من شخص معلوم لأنها قد تستخدم فيما يستدعي المساءلة.
وتفصيلاً فقد بيّنت "ساما"؛ أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع؛ قد يعرض الشخص للمساءلة، فربما يكون المال المراد إيداعه يستخدم في تمويل عمليات غير مشروعة.
"ساما" تحذر من تحويل التبرعات لحسابات مجهولة.. يعرضك للمساءلةفهد الغبيوي الخليج 365 2021-07-26
حذر البنك المركزي السعودي من التساهل في تحويل الأموال لحسابات مجهولة للتبرع، حتى وإن تم استلامها من شخص معلوم لأنها قد تستخدم فيما يستدعي المساءلة.
وتفصيلاً فقد بيّنت "ساما"؛ أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع؛ قد يعرض الشخص للمساءلة، فربما يكون المال المراد إيداعه يستخدم في تمويل عمليات غير مشروعة.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
08:19 PM
حتى لو كان المبلغ من شخصية معروفة لدى المحوّل
حذر البنك المركزي السعودي من التساهل في تحويل الأموال لحسابات مجهولة للتبرع، حتى وإن تم استلامها من شخص معلوم لأنها قد تستخدم فيما يستدعي المساءلة.
وتفصيلاً فقد بيّنت "ساما"؛ أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع؛ قد يعرض الشخص للمساءلة، فربما يكون المال المراد إيداعه يستخدم في تمويل عمليات غير مشروعة.
، "ساما" تحذر من تحويل التبرعات لحسابات مجهولة.. يعرضك للمساءلة ،
المصدر : الخليج 365
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