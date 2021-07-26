محمد بن مسعود - الدمام - تعاقد نادي أبها اليوم الاثنين، مع الصربي أروش ماتيتش لاعب فريق كارباج الأذربيجاني لمدة عامين.

بدأ لاعب الوسط الصربي مسيرته الكروية في العام 2009 مع نادي كوشيتسه السلوفاكي حتى العام 2013 حين التحق بشقيقه الأكبر نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الحالي في نادي بنفيكا البرتغالي فئة ب، وبعد انتقال شقيقه إلى تشلسي غادر ماتيتش إلى هولند لتمثيل فريق بريدا.

في موسم 2017 انتقل الصربي صاحب الـ31 عاماً إلى فريق كوبنهاجن الدنماركي الذي أعاره إلى أوستريا النمساوي وأبويل القبرصي، قبل أن ينتقل إلى أذربيجان لتمثيل فريق كارباج. ، أبها يدعم وسط فريقه بالصربي "مامتيتش ".. لمدة عامين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر أبها يدعم وسط فريقه بالصربي "مامتيتش ".. لمدة عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.