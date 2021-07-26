شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يتحدث عن الفئة الأكثر احتياجا لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث استشاري عن الفئة الأكثر حاجة لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا في حال صدور توصية طبية بزيادة الجرعات.

وقال خلال مقابلة مع قناة العربية، إن مرضى زراعة الأعضاء لا يستطيعون تكوين أجسام مضادة عالية بجرعتين، وبالتالي يحتاجون لجرعة تعزيزية ثالثة عالية.

وأشار إلى أننا أمام متحورات من فيروس كورونا، موضحا أن المتحورات قد لا تكون بنفس الاستجابة مثل الصيغة الأصلية للفيروس.

وتابع أن الأولوية العالمية أن يحصل الجميع على جرعتين، لافتا إلى أن الدول التي بدأت تطعيم أصحابها بجرعات تتجاوز 100 جرعة لكل 100 شخص تحتاج لتزويد الدول الأخرى التي لم تستطع التطعيم حتى 1% من شعوبها.