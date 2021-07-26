شكرا لمتابعة خبر عن محامي: السجن 10 سنوات والغرامة لمن يعتدي على الموظف العام في مقر عمله "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال المحامي عمر الخولي، إن الاعتداء على الموظف العام في مقر عمله عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة.

وأوضح عمر الخولي خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن الممارسين الصحيين يعتبروا موظفين عموميين؛ وتسري عليهم نفس العقوبة وهي غرامة مليون ريال أو السجن 10 سنوات.

وكانت "صدى" نشرت تفاصيل اعتداء أقارب شخص متوفى بأحد مستشفيات مكة المكرمة، على 3 أطباء بعد دخولهم في مشادة كلامية.

اقرأ أيضا: