شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم، حيث ذكر أن درجة الحرارة في القيصومة وحفر الباطن وصلت 50.

وأوضح أن درجة حرارة الأحساء بلغت 48.5، و الدمام 4ْ8.4 ورفحاء 4ْ7، والقصيم 4ْ6، حيث وصلت درجة الحرارة في الرياض وينبع وعرعر وسكاكا 45.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.