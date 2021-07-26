شكرا لمتابعة خبر عن مختص: زيادة المخططات والأراضي ستسهم في عملية توازن الأسعار "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مختص في التمويل والاستثمار العقاري، إن زيادة المخططات والأراضي ستسهم في عملية توازن الأسعار.

وأوضح المختص خلال مداخلة بقناة الإخبارية أنه من الصعب توقع تحسن في الأسعار، وخاصة أنه من وقت اعتماد المخطط إلى موعد ظهوره في السوق يحتاج من سنة إلى سنتين.

وأشار:"اليوم نحتاج أن تكون هناك عروض لأراض مطورة وجاهزة من خلال اعتماد للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء المخصصة للعقارات المطورة والجاهزة".