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مختص: زيادة المخططات والأراضي ستسهم في عملية توازن الأسعار "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مختص في التمويل والاستثمار العقاري، إن زيادة المخططات والأراضي ستسهم في عملية توازن الأسعار.

وأوضح المختص خلال مداخلة بقناة الإخبارية أنه من الصعب توقع تحسن في الأسعار، وخاصة أنه من وقت اعتماد المخطط إلى موعد ظهوره في السوق يحتاج من سنة إلى سنتين.

وأشار:"اليوم نحتاج أن تكون هناك عروض لأراض مطورة وجاهزة من خلال اعتماد للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء المخصصة للعقارات المطورة والجاهزة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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