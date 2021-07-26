الصحة تطالب باستمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

‏وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1252 حالة مؤكدة وتعافي 1299 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 10788 حالة منها 1424 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 519395 حالة وعدد حالات التعافي 500428 حالة، وتم تسجيل 12 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 8179 حالة وفاة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع «مركز 937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.