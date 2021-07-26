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الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة وانخفاض النشطة لمرضى كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين عن  ارتفاع في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس لتسجل 1424 حالة، بينما تم امس الأحد تسجيل 1408 حالات.

وأشارت الوزارة  –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا؛ حيث تم تسجيل 10788 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10847  حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و 1299 حالة تعافٍ، خلال الـ24  ساعة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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