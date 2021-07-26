الأرصاد: طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية بمناطق عدة غدًا

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، مع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير.

ووفق تقرير الأرصاد، تظل الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة. فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 42 كم/ ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – إلى 30 كم/ ساعة وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء: