5 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا والرياض في المقدمة بـ255

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 255 حالة شفاء، من إجمالي 1299 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، فإن أكثر 20 مدينة سعودية في حالات التعافي من فيروس كورنا جاءت كالتالي: تم تسجيل 101 حالة تعاف في مدينة جدة، و68 في أبها، و58 في الطائف، و56 في مكة المكرمة، و35 في حائل، و31 في الظهران، و27 في بريدة، و22 في تبوك، و21 في المدينة المنورة، و20 في الخبر.

كما تم تسجيل 19 حالة تعاف في كل من: خميس مشيط وجازان، و18 في كل من: الهفوف وعنيزة ووادي الدواسر، و17 في كل من: نجران والدمام، و14 في ينبع، و13 في كل من: الزلفي وحفر الباطن.

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