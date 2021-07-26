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مكة : القبض على مقيم ارتكب عدة جرائم

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الرياض ورفحاء الأعلى حرارة وأمطار على عسير وجازان

سجلت الرياض ورفحاء أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم وذلك بواقع 46 درجة مئوية في حين سجلت أقل درجة في أبها بواقع 23...

1ee5845f9c.jpgأبهـا: دوت الخليج
d4aaf2e2b1.jpg16 ذو الحجة 1442 هـ

%11.4 من وفيات الحوادث المرورية إناث

بلغ إجمالي المتوفين في الحوادث المرورية خلال العامين الماضيين 10.372، من بينهم 1183 أنثى يشكلن 11.4 % من إجمالي الوفيات.وبحسب إحصاءات...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

حملات وحوافز للالتحاق بالتدريب التقني

تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التعاقد مع شركة مختصة لدراسة وإطلاق حملات إعلامية توعوية وتثقيفية لتحفيز الالتحاق...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

حج آمن صحي واستثنائي

أسفرت الخطوات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية في حج هذا العام عن تحقيق النجاح الكبير، الذي...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

29 قضية محالة للنيابة العامة من الغذاء والدواء

أحالت هيئة الغذاء والدواء خلال عامي 2019-2020، نحو 29 قضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى وصول القضايا المحالة إلى الإعلام المرئي...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
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درجات الحرارة ترتفع ومعالجة لتداعيات الأمطار

أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن أمس كان اليوم الـ12 من حالة تروية المطرية، متوقعا أن تنحصر الأمطار المتفرقة على أجزاء من...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان وجازان : محمد الحسين ومحمد آل مريح
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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