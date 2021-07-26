مكة : القبض على مقيم ارتكب عدة جرائم

الرياض ورفحاء الأعلى حرارة وأمطار على عسير وجازان سجلت الرياض ورفحاء أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم وذلك بواقع 46 درجة مئوية في حين سجلت أقل درجة في أبها بواقع 23... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 16 ذو الحجة 1442 هـ 16 ذو الحجة 1442 هـ

%11.4 من وفيات الحوادث المرورية إناث بلغ إجمالي المتوفين في الحوادث المرورية خلال العامين الماضيين 10.372، من بينهم 1183 أنثى يشكلن 11.4 % من إجمالي الوفيات.وبحسب إحصاءات... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 16 ذو الحجة 1442 هـ 16 ذو الحجة 1442 هـ

حملات وحوافز للالتحاق بالتدريب التقني تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التعاقد مع شركة مختصة لدراسة وإطلاق حملات إعلامية توعوية وتثقيفية لتحفيز الالتحاق... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 16 ذو الحجة 1442 هـ 16 ذو الحجة 1442 هـ

حج آمن صحي واستثنائي أسفرت الخطوات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في حج هذا العام عن تحقيق النجاح الكبير، الذي... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

29 قضية محالة للنيابة العامة من الغذاء والدواء أحالت هيئة الغذاء والدواء خلال عامي 2019-2020، نحو 29 قضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى وصول القضايا المحالة إلى الإعلام المرئي... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> درجات الحرارة ترتفع ومعالجة لتداعيات الأمطار أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن أمس كان اليوم الـ12 من حالة تروية المطرية، متوقعا أن تنحصر الأمطار المتفرقة على أجزاء من... جدة : يمن لقمان وجازان : محمد الحسين ومحمد آل مريح جدة : يمن لقمان وجازان : محمد الحسين ومحمد آل مريح 15 ذو الحجة 1442 هـ 15 ذو الحجة 1442 هـ

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