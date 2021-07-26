مكة : القبض على مقيم ارتكب عدة جرائم

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الرياض ورفحاء الأعلى حرارة وأمطار على عسير وجازان
سجلت الرياض ورفحاء أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم وذلك بواقع 46 درجة مئوية في حين سجلت أقل درجة في أبها بواقع 23...
%11.4 من وفيات الحوادث المرورية إناث
بلغ إجمالي المتوفين في الحوادث المرورية خلال العامين الماضيين 10.372، من بينهم 1183 أنثى يشكلن 11.4 % من إجمالي الوفيات.وبحسب إحصاءات...
حملات وحوافز للالتحاق بالتدريب التقني
تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التعاقد مع شركة مختصة لدراسة وإطلاق حملات إعلامية توعوية وتثقيفية لتحفيز الالتحاق...
حج آمن صحي واستثنائي
أسفرت الخطوات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في حج هذا العام عن تحقيق النجاح الكبير، الذي...
29 قضية محالة للنيابة العامة من الغذاء والدواء
أحالت هيئة الغذاء والدواء خلال عامي 2019-2020، نحو 29 قضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى وصول القضايا المحالة إلى الإعلام المرئي...
درجات الحرارة ترتفع ومعالجة لتداعيات الأمطار
أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن أمس كان اليوم الـ12 من حالة تروية المطرية، متوقعا أن تنحصر الأمطار المتفرقة على أجزاء من...
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