محمد بن مسعود - الدمام - ضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقتها، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة. 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 06:57 PM ضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة مكة المكرمة.. القبض على مقيم "مصري" ارتكب جرائم سطو على المنازل وسرقتها مكة المكرمة.. القبض على مقيم "مصري" ارتكب جرائم سطو على المنازل وسرقتها صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقتها، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، مكة المكرمة.. القبض على مقيم "مصري" ارتكب جرائم سطو على المنازل وسرقتها ،

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