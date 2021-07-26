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ذكر رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنه سيعمل على تشكيل حكومة وتنفيذ خطة فرنسية تهدف لإنقاذ البلاد من أزمة مالية شديدة.
وفي أول تصريح له عقب فوزه بأغلبية الأصوات ضمن مشاورات برلمانية لتكليفه بتشكيل الحكومة، قال "ميقاتي": "ما عندي عصا سحرية، وما بقدر أعمل العجائب، أنا مطمئن صار لي فترة عم أدرس الموضوع، وعندي الضمانات الخارجية المطلوبة"، وفقاً لـ"رويترز".
وتشمل الخطة الفرنسية تشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ الإصلاحات اللازمة لجذب مساعدات أجنبية.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 06:52 PM
أشار إلى حصوله على الضمانات الخارجية المطلوبةفي أول تصريح بعد تكليفه.. "ميقاتي": سأشكل حكومة اختصاصيين تنفذ الإصلاحات
ذكر رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنه سيعمل على تشكيل حكومة وتنفيذ خطة فرنسية تهدف لإنقاذ البلاد من أزمة مالية شديدة.
وفي أول تصريح له عقب فوزه بأغلبية الأصوات ضمن مشاورات برلمانية لتكليفه بتشكيل الحكومة، قال "ميقاتي": "ما عندي عصا سحرية، وما بقدر أعمل العجائب، أنا مطمئن صار لي فترة عم أدرس الموضوع، وعندي الضمانات الخارجية المطلوبة"، وفقاً لـ"رويترز".
وتشمل الخطة الفرنسية تشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ الإصلاحات اللازمة لجذب مساعدات أجنبية.
، في أول تصريح بعد تكليفه.. "ميقاتي": سأشكل حكومة اختصاصيين تنفذ الإصلاحات ،
المصدر : الخليج 365
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