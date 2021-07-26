محمد بن مسعود - الدمام - نسبة التعافي بلغت 98.6% سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 06:12 PM نسبة التعافي بلغت 98.6% كورونا في فلسطين.. 101 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة كورونا في فلسطين.. 101 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. الكلمات المفتاحية ، كورونا في فلسطين.. 101 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في فلسطين.. 101 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.