شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار الذهب في العراق مساء اليوم مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

صعدت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات مساء اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.



وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 84.598 ألف دينار (57.98 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) 74.025 ألف دينار (50.73 دولار).

بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 63.449 ألف دينار (43.48 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، خلال تعاملات اليوم، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 49.349 ألف دينار (33.82 دولار).

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 42.299 ألف دينار (28.99 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق اليوم نحو 2.630 مليون دينار عراقي (1803 دولارات).

وجاء سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21)، اليوم عند مستوى 592.198 ألف دينار (405.85 دولار).

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأمريكية ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالسلالة المحورة دلتا، بينما يتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يُعقد هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1806.70 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء (كوفيد-19) وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن الذي يدعم الذهب ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي".

وقال إينس إنه من المستبعد أن يكون المستثمرون مراكز كبيرة في الذهب ما لم يتفاقم وضع كوفيد-19 كثيرا .

واستمر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع فيما تكافح عدد من الدول في آسيا وأوروبا للسيطرة على تفشي السلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، نزلت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري إذ أدت المخاوف حيال تشديد القواعد التنظيمية إلى تراجع الأسهم الصينية، مما دفع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

ويتابع المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء. وبينما من غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة، فإن المستثمرين سيبحثون عن مؤشرات على الموعد المحتمل لبدء البنك في تخفيف سياساته النقدية الميسرة.

وتماسك مؤشر الدولار قرب ذروته في 3 أشهر ونصف الشهر، التي بلغها الأسبوع الماضي، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4% إلى 25.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1064.23 دولار.