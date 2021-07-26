محمد بن مسعود - الدمام - لم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية. وأفاد مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي. 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 05:43 PM لم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سولاويسي الإندونيسية زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سولاويسي الإندونيسية ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات اليوم قبالة ساحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية. وأفاد مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد حوالي 100 كيلومتر غرب مدينة لووك، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي. الكلمات المفتاحية ، زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سولاويسي الإندونيسية ،

المصدر : الخليج 365

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