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التقى الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وبحضور النائب الأمير فهد بن جلوي برئيس اللجنة الأولمبية البولندية أندريه كرازنتشي, وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة الأولمبية البولندية في لقاء جمعهم اليوم بمقر رئاسة البعثة السعودية في العاصمة اليابانية.
كما استقبل "الفيصل" اليوم رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي (الترايثلون) مارسيول كاسادو، والأمين العام للاتحاد الدولي انطونيو أريماني، وذلك في مقر رئاسة بعثة السعودية في طوكيو.
بمقر رئاسة البعثة السعودية في طوكيو.."الفيصل" يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية البولنديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-26
التقى الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وبحضور النائب الأمير فهد بن جلوي برئيس اللجنة الأولمبية البولندية أندريه كرازنتشي, وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة الأولمبية البولندية في لقاء جمعهم اليوم بمقر رئاسة البعثة السعودية في العاصمة اليابانية.
كما استقبل "الفيصل" اليوم رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي (الترايثلون) مارسيول كاسادو، والأمين العام للاتحاد الدولي انطونيو أريماني، وذلك في مقر رئاسة بعثة السعودية في طوكيو.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:22 PM
التقى رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي والأمين العام للاتحاد الدولي
التقى الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وبحضور النائب الأمير فهد بن جلوي برئيس اللجنة الأولمبية البولندية أندريه كرازنتشي, وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة الأولمبية البولندية في لقاء جمعهم اليوم بمقر رئاسة البعثة السعودية في العاصمة اليابانية.
كما استقبل "الفيصل" اليوم رئيس الاتحاد الدولي للسباق الثلاثي (الترايثلون) مارسيول كاسادو، والأمين العام للاتحاد الدولي انطونيو أريماني، وذلك في مقر رئاسة بعثة السعودية في طوكيو.
، بمقر رئاسة البعثة السعودية في طوكيو.."الفيصل" يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية البولندية ،
المصدر : الخليج 365
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