شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 6 نقاط تفتيش في جدة لمنع تهريب لحوم الأضاحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

بذلت أمانة جدة العديد من الجهود لموسم عيد الأضحى المبارك خلال المرحلة الماضية من خلال الجولات التفتيشية والمراقبة على بعض المواقع والمراكز التجارية لمنع تسرب اللحوم الفاسدة إلى المستهلكين.

وقال محمد بن عبيد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، أن الأمانة استحدثت وضع نقاط تفتيش يعمل فيها 65 مراقب على مداخل المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "الهدف منها احباط عمليات تهريب لحوم الأضاحي حيث يتم نقلها بطريقة غير صحية وتفتقد السلامة ونقلها بدون تبريد وهو ما يؤدي إلى تلفها".

وأكد متحدث أمانة جدة أن اللجان التفتيشية قامت بزيارة عدة مواقع وحظيرة الأنغام وزيارة 200 مسلخ عشوائي يتم الدبح فيها بطريقة غير صحية ومخالفة للاشتراطات الصحية.

كما أوضح أن البلديات كثفت الجهود الرقابية على الملاحم والمنشآت التي تقدم الغذاء والتأكد من عدم تسرب اللحوم الفاسدة للمطاعم.