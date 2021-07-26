شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من وزارة النقل لمستخدمي طريق "المفرق- جدة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة، تنبيها لمستخدمي طريق المفرق جدة ينبع.

وأهابت وزارة النقل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، وذلك نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد كشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة أمس الأحد، وجاء ترتيب المدن كالتالي: النعيرية وصلت درجة حرارتها إلى 4ْ9.6 "محطة أتوماتيكية"، بينما القيصومة وحفر الباطن بلغت درجة الحرارة 4ْ8، كما وصلت درجة الحرارة في القصيم ورفحاء 4ْ6، بينما الأحساء والدمام 4ْ4.