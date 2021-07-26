شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

وقال مركز الأرصاد، أنه من المتوقع أن يمتد تأثير الأمطار إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة.