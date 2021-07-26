الصحة: 1252 إصابة بكورونا وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 519395 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1299 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 500428 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8179 حالة.

يُذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 24.7 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

كما أن الوزارة بدأت مؤخرا في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع المناطق، واعتمدت هيئة الغذاء والدواء استخدام لقاح (موديرنا) بالمملكة.

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