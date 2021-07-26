منطقة مكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا بتسجيل 316 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 316 إصابة جديدة، من إجمالي 1259 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 265 حالة، والمنطقة الشرقية 169 حالة، وعسير 145 حالة، والقصيم 81 حالة، وجازان 69 حالة، والمدينة المنورة 62 حالة، وحائل 61 حالة، ونجران 43 حالة، والباحة 20 حالة، وتبوك 12 حالة، والحدود الشمالية 6 حالات، والجوف 3 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و 1299 حالة تعافٍ، خلال الـ ساعة الماضية.

كانت الوزارة أكدت أن تناول السكريات لا يؤثر على مدى فعالية لقاح كورونا، نافية صحة ما يتم تداوله حول ضرورة التوقف عن تناولها قبل أسبوع من أخذ التطعيم.

وذكرت «الصحة» في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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