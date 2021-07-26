الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق بعد تعقيمها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الإثنين، عن إعادة افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة (وفقًا لقناة الإخبارية)، أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ170 يومًا الماضية وصل إلى 1898 مسجدًا.

وأضافت أن المساجد التي تم إعادة افتتاحها هي مسجدان في منطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من الرياض والشرقية والباحة.

وأشارت «الشؤون الإسلامية» إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله من الإصابة بفيروس كورونا.

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