سافر لحضور عزاء والدته واختفى.. أسرة «المطيري» تناشد تكثيف البحث عنه

الرياض - محمد عبدالله - تعيش أسرة المواطن «ضيف الله عايض المطيري» حالة من القلق والترقب بعد مضي أكثر من شهر على تغيب ابنها «ضيف الله» البالغ من العمر 32 عامًا، والذي غادر مقر عمله في جدة متوجهًا لأسرته في الرياض لحضور عزاء والدته، إلا أنه لم يصل لوجهته وانقطع الاتصال به.

وقال «حجاب المطيري» لـ«عاجل» إن شقيقه الذي يعمل في أحد القطاعات العسكرية غادر مقر عمله في جدة متوجها للرياض بتاريخ 23 يونيو 2021 لحضور عزاء والدته، واستقل سيارة أجرة خصوصي لا تتبع أي شركة نقل ولا يعرف جنسية السائق، وكان يرتدي ثوبا أبيض وشماغا ويحمل حقيبة سفر زرقاء اللون .

وتابع المطيري: «أبلغنا الجهات الأمنية في الرياض وجدة وجرى البحث عنه عبر الطيران الأمني والشراعي، وبمساندة بعض فرق البحث التطوعية، وكان نطاق البحث في آخر إحداثيات لموقعه شرق القويعية بـ13 كيلو مترا؛ حيث أغلقت بعدها جميع أجهزته، لكن لم يتم العثور على أي أثر له» .

وأشار المطيري، إلى أن أشقاءه لم يشعروا بفرحة العيد ولم يهنأ لهم عيش منذ اختفاء شقيقهم الذي زاد من مآسي العائلة بعد وفاة والدتهم، مطالبًا بتكثيف البحث عنه من الجميع وابلاغ الجهات الأمنية في حالة مشاهدته أو التواصل معه عبر الرقم: (0543663714).

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