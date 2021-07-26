انحسار الأمطار على المرتفعات الجنوبية وارتفاع الحرارة بالشرقية والرياض

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، انحسار الحالة المطرية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.

وقال خبير الأرصاد بالمركز، عقيل العقيل، لقناة الإخبارية، إنه متوقع اليوم انحسار الأمطار على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية وعلى مرتفعات منطقة عسير وكذلك الحال على منطقة جازان.

وتبقى الفرصة مواتية لهذه المناطق لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع حبات البرد، مع توقع باستمرار جريان السيول والسيول المنقولة على بعض الأودية بتلك المناطق.

وأضاف العقيل أن الطقس سيبقى حارًا على الشرقية والشمالية الشرقية وقد تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، مع أجواء حارة بشكل عام على منطقة الرياض مع نشاط للرياح المثيرة للغبار.

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