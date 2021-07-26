404 جولات تفتيشية على المستشفيات للتأكد من إجراءات كورونا بالمدينة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة المدينة المنورة، تنفيذ (404) جولات تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال افترة من 18 يوليو وحتى 21 يوليو 2021م.

وذكرت صحة المدينة –عبر تويتر- أن الجولات شملت (63) زيارة للمستشفيات و(28) زيارة للمراكز الحكومية و (107) زيارات للمجمعات الطبية، إضافة إلى (192) زيارة للصيدليات.

وأكدت أنها مستمرة في الزيارات الميدانية لكافة المواقع وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات وزارة الصحة.

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