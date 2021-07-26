عملية جراحية ناجحة تنهي معاناة مريضة من ورم سرطاني بنجران

الرياض - محمد عبدالله - نجح الأطباء في مستشفى حبونا العام بمنطقة نجران، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من آلام بالثدي الأيمن بسبب ورم سرطاني.

وذكرت صحة نجران –عبر موقعها الالكتروني- أنه بعد الفحص الإكلينيكي تم الاشتباه بوجود ورم سرطاني؛ حيث تم عمل الفحوصات اللازمة، وأخذ خزعة من الورم بواسطة الأشعة التليفزيونية، والتي أظهرت نتائجها وجود ورم سرطاني، وتم إجراء العملية لاستئصال الورم والتي تكللت بالنجاح.

وأضافت أن المريضة تلقت الرعاية الصحية اللازمة وعُمل لها جلسات علاج طبيعي للذراع الأيمن وقد غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة بعد وضع خطة علاجية للمتابعة بالعيادات الخارجية وتلقي بقية العلاج الإشعاعي والكيماوي طبقا للبروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات.

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