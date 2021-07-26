شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 1252 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1299 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات اbحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

‏وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1252) حالة مؤكدة وتعافي (1299) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10788) حالة منها (1424) حالة حرجة, وبلغ إجمالي عدد الإصابات (519395) حالة وعدد حالات التعافي (500428) حالة, فيما تم تسجيل (12) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8179) حالة وفاة .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).