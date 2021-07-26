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مكة والرياض تسجلان 581 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 10788

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

مكة والرياض تسجلان 581 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 10788

حصيلة الوفيات 8179 من أصل 519395 إصابة مؤكدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1299) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (500428) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10788) حالة من بينها (1424) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (519395) حالة، توفي منهم (8179) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1252) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 316، منطقة الرياض 265، المنطقة الشرقية 169، منطقة عسير 145، منطقة القصيم 81.

كما سجلت منطقة جازان 69 حالة، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 62 حالة، منطقة حائل 61، منطقة نجران 43، منطقة الباحة 20، منطقة تبوك 12، منطقة الحدود الشمالية 6 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الجوف بواقع 3 حالات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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